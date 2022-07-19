Школу на 375 мест построят в районе Филевский Парк на западе Москвы

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Россия, Москва, Багратионовский проезд Карта всех событий

Участок под строительство школы предоставят в районе Филевский Парк на западе Москвы. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе Комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Земельный участок располагается по адресу: Багратионовский проезд, владение 10. В сообщении уточняется, что здание будущей школы будет рассчитано на 375 мест.

— В настоящее время на участке площадью около 0,89 гектара расположено нежилое здание площадью более 3 360 квадратных метров, которое планируется демонтировать. Площадь объекта составит 8 889 квадратных метров, — цитирует председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову агентство городских новостей «Москва».

Ответственный секретарь ГЗК добавила, что участок предоставлен в аренду на пять лет. Школа будет построена за счет средств городского бюджета, ее уже включили в Адресную инвестиционную программу Москвы.

До этого в Москомстройинвест рассказали, что в составе ТПУ «Владыкино» возведут многофункциональный комплекс.

8 июля заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что современные детский сад и школа будут построены на территории создаваемого транспортно-пересадочного узла «Нагатинский Затон» на юге столицы. По его словам, школа будет вмещать 300 учащихся, а детский сад рассчитан на 150 мест.