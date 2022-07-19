Диетолог рассказала о пользе баклажанов

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Употребление баклажанов оказывает положительный эффект на человеческий организм. Об этом рассказала диетолог Сара Гароне.

В овоще содержится большое количество антиоксидантов, что снижает различные воспаления в организме. Кроме того, баклажаны нормализуют уровень сахара в крови и оптимизируют работу желудочно-кишечного тракта. Овощ предотвращает развитие ожирения и сахарного диабета благодаря содержанию клетчатки.

Баклажаны стоит включить в рацион тем, кто хочет похудеть, так как после их употребления долго сохраняется чувство сытости. При этом баклажаны содержат минимум калорий.

Также ученые отмечают, что в баклажанах содержится большое количество марганца. Этот элемент обеспечивает здоровье костей, передает Nation news.

Готовить овощ можно различными способами. Баклажаны могут быть ингредиентом рататуя, омлета, стейка с курицей на гриле, запеканки и многих других блюд.

До этого диетолог Елена Кален перечислила продукты, употребление которых на ужин способно негативно сказаться на глубине и качестве сна.