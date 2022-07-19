Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог рассказала о пользе баклажанов

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог рассказала о пользе баклажанов
Фото: unsplash

Употребление баклажанов оказывает положительный эффект на человеческий организм. Об этом рассказала диетолог Сара Гароне.

В овоще содержится большое количество антиоксидантов, что снижает различные воспаления в организме. Кроме того, баклажаны нормализуют уровень сахара в крови и оптимизируют работу желудочно-кишечного тракта. Овощ предотвращает развитие ожирения и сахарного диабета благодаря содержанию клетчатки.

Баклажаны стоит включить в рацион тем, кто хочет похудеть, так как после их употребления долго сохраняется чувство сытости. При этом баклажаны содержат минимум калорий.

Также ученые отмечают, что в баклажанах содержится большое количество марганца. Этот элемент обеспечивает здоровье костей, передает Nation news.

Готовить овощ можно различными способами. Баклажаны могут быть ингредиентом рататуя, омлета, стейка с курицей на гриле, запеканки и многих других блюд.

До этого диетолог Елена Кален перечислила продукты, употребление которых на ужин способно негативно сказаться на глубине и качестве сна.

Овощи польза польза для организма
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте