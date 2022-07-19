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Более 600 школьников в Подмосковье сдали ЕГЭ на 100 баллов

Ирина Игнатенко
Общество
Более 600 школьников в Подмосковье сдали ЕГЭ на 100 баллов
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В Московской области по итогам сдачи ЕГЭ стобалльные результаты получил 681 выпускник, сообщает РИАМО.

В этом году Единый государственный экзамен сдавали более 35 тысяч выпускников. Сто баллов по нескольким предметам набрали 46 учеников.

В Подмосковье действует программа, по которой набравшие сто баллов по двум предметам и более получают денежное поощрение. Также дополнительные выплаты получат их педагоги.

По итогам этого года более ста учителей получили выплаты за отличную подготовку выпускников.

Сообщается, что сдача экзаменов в Московской области прошла без серьезных нарушений.

23 июня сообщалось, что результаты ЕГЭ теперь можно посмотреть в личном кабинете на портале «Госуслуги». При этом результаты можно узнать в своей школе, а выпускникам прошлых лет — там, где они регистрировались для сдачи экзаменов.

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