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Двухлетняя девочка внезапно умерла, подавившись таблеткой

Араз Салехов
Происшествия
Двухлетняя девочка внезапно умерла, подавившись таблеткой
Фото: Pexels

В столице двухлетняя девочка внезапно умерла, подавившись таблеткой. Об этом стало известно во вторник, 19 июля.

Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что девочку спасти не удалось. По данному факту проводится проверка. В настоящий момент устанавливается точная причина смерти.

В понедельник, 13 июня, в одном из ресторанов Москвы мужчина подавился едой и умер. 38-летний мужчина проводил время в одном из ресторанов в центре столицы, когда вдруг подавился. Сотрудники заведения пытались оказать ему первую помощь и вызвали скорую. Однако спасти его не удалось, он умер спустя несколько часов в больнице.

Также стало известно, что годовалый мальчик на северо-востоке Москвы, выпавший из окна третьего этажа жилого дома, скончался. Инцидент произошел 6 июля в жилом многоэтажном доме, расположенном на улице Абрамцевской.

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