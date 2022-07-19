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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Ханю завершил карьеру

Георгий Соланович
Спорт
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Ханю завершил карьеру
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном фигурном катании японец Юдзуру Ханю во вторник, 19 июля, объявил о завершении профессиональной карьеры.

— Я больше не буду конкурировать с другими спортсменами как участник соревнований. При этом я буду продолжать бросать себе вызовы, включая прыжки в четыре с половиной оборота, и постараюсь сделать все возможное, чтобы в будущем достичь более высоких ступеней. Я буду усердно работать, следуя своим идеалам, — заявил Ханю.

Он также поблагодарил своих поклонников за поддержку и отметил, что только благодаря им ему удалось достичь столь высокого уровня мастерства, передает ТАСС.

8 февраля российский сноубордист Виктор Уайлд завершил карьеру после завоевания третьего места на Олимпийских играх в Китае. Он занял третье место в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине. 35-летний спортсмен оказался быстрее сноубордиста из Италии Роланда Фишналлера.

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