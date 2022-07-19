Аналитик Беляев назвал единственный способ для Европы преодолеть энергетический кризис

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Антироссийские санкции и провальная внутренняя политика европейских стран привели к тому, что Евросоюз идет к «мегакризису» с непредвиденными последствиями. Такое мнение высказал немецкий журналист Эрик Бонзе во вторник, 19 июля. О том, какими способами страны ЕС смогут преодолеть энергетический кризис, «Вечерняя Москва» побеседовала с финансовым аналитиком Михаилом Беляевым.

По его словам, критическая ситуация в европейских странах вызвана введением антироссийских санкций и ограничением поставок. В совокупности все это привело к взлету цен на космический уровень, а энергетические и коммунальные компании Европы оказались в ужасающем положении.

— У них не хватало прибыли и они залезли в огромные кредиты. Самый главный вопрос, как они могут это преодолеть. Если положение в Европе не изменится, внутренних ресурсов не хватит на выход из сложившийся ситуации своими силами. Экономическая обстановка не предполагает развитие и получение прибыли энергетическими компаниями — их ждет еще большая закредитованность. Отмечу, что когда речь идет об 1,7 триллионах евро, то трудно представить, кто сможет предоставить им эти деньги, — рассказал Беляев.

Аналитик подчеркнул, что даже если ЕС обратится за помощью к США или Международному валютному фонду, это не спасет ситуацию.

— Страны Европы должны принципиально изменить главный компонент своего экономического механизма — введение санкций на поставку энергоносителей из России. Другого варианта у них нет. Даже если предположить, что они хотят наладить поставки из других источников, то мы видим сколько времени этот путь прорабатывается, а решений нет никаких. Европейские страны не смогут покрыть этот колоссальный долг, — заявил эксперт.

Единственный способ — это отмена санкций. Однако это будет длительный путь восстановления, а эти долги будут закрываться ни один десяток лет, подытожил эксперт.

В конце июня министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен отметил, что газовый кризис в одной стране ЕС вызовет «эффект домино» и распространится на остальные государства региона.

В свою очередь глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что Германии необходимо срочно начать переговоры о запуске газопровода «Северный поток — 2». Он добавил, что лидерам ЕС следует пересмотреть энергетические санкции против России.