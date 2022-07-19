Трамваи трех маршрутов задерживаются в Преображенском районе из-за ДТП
В столице на Открытом шоссе задерживаются три трамвайных маршрута из-за ДТП на путях. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 19 июля.
Уточняется, что задержка происходит в районе остановки «Просторная улица». По данным ведомства, ограничение коснулось маршрутов № 4п, 13 и 36.
Движение транспорта было временно изменено. Пассажиров призвали сохранять внимательность и следить за объявлениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
До этого сообщалось, что с 15 июля по пятницам и выходным изменится маршрут трамваев № 4л и 4п. Уточняется, что по этим дням трамваи указанных маршрутов не будут проходить через станцию метро «Преображенская площадь».