Трамваи трех маршрутов задерживаются в Преображенском районе из-за ДТП

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Халтуринский проезд Карта всех событий

В столице на Открытом шоссе задерживаются три трамвайных маршрута из-за ДТП на путях. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 19 июля.

Уточняется, что задержка происходит в районе остановки «Просторная улица». По данным ведомства, ограничение коснулось маршрутов № 4п, 13 и 36.

Движение транспорта было временно изменено. Пассажиров призвали сохранять внимательность и следить за объявлениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что с 15 июля по пятницам и выходным изменится маршрут трамваев № 4л и 4п. Уточняется, что по этим дням трамваи указанных маршрутов не будут проходить через станцию метро «Преображенская площадь».