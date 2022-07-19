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РЭО станет экопартнером форума «Территория смыслов»

Ирина Игнатенко
Общество
РЭО станет экопартнером форума «Территория смыслов»
Фото: freepik.com

Концепт всероссийской экологической организации разработают участники смен форума «Территория смыслов». Участники форума также смогут посетить экологические мероприятия, организацией которых занимается РЭО.

Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, все мероприятия будут направлены на повышение уровня экологической грамотности населения, развитие навыков обращения с ТКО.

Участникам каждого заезда предстоит присоединиться к одному из шестнадцати тематических клубов, один из которых — экологический. Экоклуб от ППК РЭО и объединения волонтеров-экологов «Делай!» ставит перед участниками форума одну большую общую задачу — решение кейса по созданию всероссийского молодежного экологического движения. Каждая смена будет решать определенную задачу.

Так участники смены «Город» обсудили перспективы развития экологической культуры горожан, а смена «Образование» придумает лучшие варианты по эффективному экопросвещению для всех возрастов, передает «360».

В начале июня в пятнадцати регионах страны при поддержке РЭО волонтеры собрали тонны отходов. Мероприятия стали первыми в рамках экологического марафона, который будет продолжаться до 26 июня.

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