Жительницу Москвы обманом заставили раздеться на онлайн-кастинге в Telegram

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Интернет-мошенники обманным путем заставили раздеться перед камерой молодую москвичку во время онлайн-кастинга. Об этом стало известно во вторник, 19 июля.

Жертвой обмана стала 23-летняя модель Мария М. По ее словам, она нашла информацию об онлайн-кастинге в Telegram и отправила заявку на участие, указав свои контактные данные и ссылки на социальные сети. Спустя время потерпевшей перезвонили и сказали, что для участия в следующем этапе ей необходимо пройти онлайн-собеседование по видеосвязи.

После с молодой моделью связался мужчина, который попросил ее переодеться в бикини и продемонстрировать свою фигуру. А спустя некоторое время звонивший заявил, что она должна раздеться полностью.

Почувствовав неладное, девушка сбросила трубку. Вскоре незнакомец перезвонил и, продемонстрировав запись, на котором девушка снимала бюстгальтер, начал шантажировать ее, требуя деньги. В случае отказа кадры угрожали слить в Сеть.

Несмотря на угрозы, девушка отказалась. После этого она узнала, что ее друзьям действительно прислали видео с онлайн-кастинга, сообщает сайт РЕН ТВ.

Также стало известно, что в столице орудовала группировка, которая пыталась вывезти девушек из города под видом кастинга шоу «Холостяк». Уточняется, что раздача листовок велась на Арбате, а кастинг якобы должен был состояться возле станции метро «Медведково».