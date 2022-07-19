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«Мы ненавидим Россию»: почему визит Байдена в Саудовскую Аравию стал провальным

Иссалина Аюпова

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В мире
«Мы ненавидим Россию»: почему визит Байдена в Саудовскую Аравию стал провальным
Фото: Whitehouse

Западные СМИ назвали провальным последний визит Байдена в Саудовскую Аравию. Как объяснил в разговоре с «Вечерней Москвой» политолог Сергей Маркелов, это, вероятнее всего, связано с тем, что главная цель президента США заключалась в том, чтобы склонить арабов на свою сторону в мировых отношениях. И она по итогам визита не была достигнута.

— Байдену, безусловно, необходима коалиция. Если брать западную часть (Англия, Великобритания и Евросоюз), то она находится под определенным влиянием США, то же самое касается и Дальнего Востока (Япония, Южная Корея). А вот с Ближним Востоком у американцев наблюдается некоторая проблема в контроле, — прокомментировал политолог.

Кроме того, Маркелов добавил, что для США Ближний Восток очень неоднозначен, так как он открыто не поддерживает Россию, но и не входит в число тех, кто поддерживает США.

— Конечно, после этого визита президента США арабы не проснулись с мыслью: «Мы ненавидим Россию», — отметил политолог.

Специалист добавил, что менталитет американцев не похож на арабский, что усложняет их отношения. У них абсолютно иная картина мира. Они не планируют захват мира и не хотят находиться в его центре.

Также Маркелов отметил, что нелепость этого визита была заключена в том, что Байден заранее осознавал, что арабы никогда не будут поддерживать США, но при этом все равно совершил визит. В этой поездке у американского президента была одна задача — попробовать заложить сомнения в эффективную отраслевую коммуникацию между Россией и США.

Кроме того, ранее Байден заявлял, что США не собираются покидать Ближний Восток, так как Америка не желает уступать это место России и другим странам.

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