Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение трамваев восстановили на Открытом шоссе

Александр Афонин
Происшествия
Движение трамваев восстановили на Открытом шоссе
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

Специалисты восстановили движение трех трамвайных маршрутов на Открытом шоссе в Преображенском районе. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 19 июля.

— Восстановлено движение трамваев на Открытом шоссе, — говорится в сообщении.

На Открытом шоссе задерживались три трамвайных маршрута из-за ДТП на путях. Уточняется, что задержка происходила в районе остановки «Просторная улица», ограничение коснулось маршрутов № 4п, 13 и 36.

19 июля сообщалось, что в городе ограничат движение транспортных средств на нескольких улицах в связи с проведением строительных работ и велогонки. Так, схема движения изменится недалеко от станции метро «Нагорная» — на пересечении Проектируемого проезда 3735 и Электролитного проезда.

Также стало известно, что с 22 июля будет ограничено движение на ряде участков Авиамоторной улицы. Уточняется, что ограничения будут действовать до 15 сентября круглосуточно в связи с проведением строительных работ.

Транспорт Район Преображенское Трамваи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте