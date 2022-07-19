Движение трамваев восстановили на Открытом шоссе

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

Специалисты восстановили движение трех трамвайных маршрутов на Открытом шоссе в Преображенском районе. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 19 июля.

— Восстановлено движение трамваев на Открытом шоссе, — говорится в сообщении.

На Открытом шоссе задерживались три трамвайных маршрута из-за ДТП на путях. Уточняется, что задержка происходила в районе остановки «Просторная улица», ограничение коснулось маршрутов № 4п, 13 и 36.

19 июля сообщалось, что в городе ограничат движение транспортных средств на нескольких улицах в связи с проведением строительных работ и велогонки. Так, схема движения изменится недалеко от станции метро «Нагорная» — на пересечении Проектируемого проезда 3735 и Электролитного проезда.

Также стало известно, что с 22 июля будет ограничено движение на ряде участков Авиамоторной улицы. Уточняется, что ограничения будут действовать до 15 сентября круглосуточно в связи с проведением строительных работ.