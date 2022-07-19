Песков: Россия приложит максимум усилий, чтобы украинское зерно попало на мировые рынки

Фото: Администрация президента РФ

Россия готова приложить максимум усилий, чтобы украинское зерно попало на мировые рынки. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы ожидаем, что в самое ближайшее время эти переговоры будут продолжены. Вы знаете, мы уже говорили, что от нас там принимает участие военная делегация. Россия готова внести свой вклад в решение проблемы продовольственного кризиса, который не просто зреет, а уже созрел во всем мире, — заявил он.

Однако Песков напомнил позицию Кремля по этому вопросу. Украинское зерно и сама ситуация на Украине не являются причинами кризиса — это лишь малая толика истинных причин, уточнил пресс-секретарь Первому каналу.

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина специально поджигает в Запорожье поля с пшеницей, которые находятся на линии боевого разграничения. По его словам, такие провокации реализуются в Запорожье и Херсоне целенаправленно с поручения президента Украины Владимира Зеленского.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 11 июля в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Сирии и методы решения зернового вопроса. Эрдоган, как уточняется, заявил о необходимости завершить ситуацию на Украине мирным путем и о намерении Турции оказать в этом всевозможную помощь.