Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков: Россия приложит максимум усилий, чтобы украинское зерно попало на мировые рынки

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков: Россия приложит максимум усилий, чтобы украинское зерно попало на мировые рынки
Фото: Администрация президента РФ

Россия готова приложить максимум усилий, чтобы украинское зерно попало на мировые рынки. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы ожидаем, что в самое ближайшее время эти переговоры будут продолжены. Вы знаете, мы уже говорили, что от нас там принимает участие военная делегация. Россия готова внести свой вклад в решение проблемы продовольственного кризиса, который не просто зреет, а уже созрел во всем мире, — заявил он.

Однако Песков напомнил позицию Кремля по этому вопросу. Украинское зерно и сама ситуация на Украине не являются причинами кризиса — это лишь малая толика истинных причин, уточнил пресс-секретарь Первому каналу.

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина специально поджигает в Запорожье поля с пшеницей, которые находятся на линии боевого разграничения. По его словам, такие провокации реализуются в Запорожье и Херсоне целенаправленно с поручения президента Украины Владимира Зеленского.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 11 июля в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Сирии и методы решения зернового вопроса. Эрдоган, как уточняется, заявил о необходимости завершить ситуацию на Украине мирным путем и о намерении Турции оказать в этом всевозможную помощь.

Украина Дмитрий Песков Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте