SVT: В районе Донецка погиб лейтенант шведских ВВС

Фото: Telegram / Военный обозреватель

Шведский лейтенант, ранее служивший в ВВС Швеции в Уппсале, погиб в боях под Донецком. Об этом во вторнике, 19 июля, сообщает телекомпания SVT.

Согласно имеющейся у телеканала информации, 28-летний шведский военный прибыл в Донбасс всего пару месяцев назад. Он делился с украинскими военными тактическими знаниями. Иностранец скончался от ранения в грудь.

Всего для участия в военных действиях на Украину отправилось несколько сотен шведов, в том числе для вступления в так называемую интернациональную бригаду, передает РИА Новости.

Британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, приговоренные к смертной казни в ДНР, готовили апелляционную жалобу на приговор. Адвокат Пиннера Юлия Церковникова заявила, что если жалоба не будет удовлетворена, то сторона обвинения подаст прошение о помиловании.

Также сообщалось, что британский наемник Пол Ури скончался из-за болезней и стресса в плену в ДНР. Известно, что, несмотря на тяжесть инкриминируемого преступления, со стороны ДНР Ури была оказана вся необходимая медицинская помощь. Тем не менее 10 июля наемник скончался.