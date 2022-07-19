Федеральный режим ЧС из-за пожаров вводят в Якутии и Хабаровском крае

Фото: Pixabay

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального значения вводится в Якутии и Хабаровском крае из-за лесных пожаров. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

— После введения ЧС по упрощенке будет рассмотрен вопрос о привлечении дополнительных сил соседних регионов и МЧС России. В Хабаровском крае и Якутии в рамках межрегионального маневрирования уже работают свыше 550 бойцов Авиалесоохраны, — заявил руководитель Рослесхоза Иван Советников.

Уточняется, что с начала 2022 года и на момент 19 июля общая площадь лесных пожаров в Якутии и Хабаровском крае ниже в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас она составляет 603,4 тысячи гектаров, в 2021 году она достигала 1,9 миллиона гектаров.

Кроме того, в Рослесхозе отметили существенное снижение количества пожаров — в 1,7 раза, говорится в сообщении.

За первые три дня июля на территории Московской области специалистами ликвидировано уже восемь пожаров на общей площади 0,5 гектара. Комлесхоз области держит ситуацию на особом контроле, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.