Названы продукты, позволяющие укрепить легкие в условиях всплеска коронавируса

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Продукты, богатые полезными жирами, позволяют улучшить сопротивляемость легких, которые подвергаются наибольшей атаке при коронавирусной инфекции.

Эксперты отмечают, что употребление ненасыщенных жирных кислот благоприятно отражается на состоянии легочной ткани, так как они обладают противовоспалительным и поддерживающим эффектом.

При этом специалисты рекомендуют употреблять как жиры животного, так и растительного происхождения.

Среди полезных продуктов для укрепления легких специалисты выделяют сливочное масло, яйца, сыр, мясо птицы, печень трески и морскую рыбу жирных сортов. Полезными растительными жирами богаты авокадо, оливки, орехи, семена тыквы, семена льна и растительные масла, пишет «МедикФорум».

До этого главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что новая волна коронавирусной инфекции в России может произойти в конце июля, однако она не будет значительной. Эксперт отметил, что это не будет связано с возвращением людей из отпусков, так как вирус в стране появился достаточно давно.