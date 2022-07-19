Киновселенная Кира Булычева начнется с «Хроноса»

В фильме по мотивам цикла рассказов Кира Булычева «Хронос» актер Дмитрий Ендальцев сыграл главного героя новеллы «Поломка на линии», который в своей квартире делает неожиданное открытие, способное повлиять на судьбы мира / Фото: Пресс-служба киностудии имени Кира Булычева

21 июля в прокат выходит лента «Хронос» Романа Просвирина и Дмитрия Аболмасова. Это собрание из трех новелл, снятых по мотивам рассказов фантаста Кира Булычева.

В начале было слово, вернее сценарий, если мы говорим о фильме. Со своей версией по мотивам одного из рассказов Кира Булычева к продюсерам обратился режиссер Дмитрий Аболмасов, так все началось. Позже к проекту подключили Романа Просвирина.

— Два с половиной года назад мы обратили внимание на новеллу «Можно попросить Нину?» Кира Булычева и начали работать над ее экранизацией, — вспоминает продюсер Дмитрий Белосохов. — Когда закончились съемки, короткий метр под названием «Временная связь» отпустили в свет, в свободное плавание, не ожидая такого резонанса и того, что она наберет в совокупности больше 60 миллионов просмотров. Это вдохновило нас на дальнейшее изучение творчества фантаста.

В целом же, по словам продюсеров, у Кира Булычева множество в том числе неизданных произведений, всего около 400, притом таких, что на их основе можно смело создавать киновселенную Кира Булычева, а сперва — киностудию его имени. Поэтому «Хронос» — только начало.

— Здесь три истории собраны в киноальманах. И они объединены не только автором, но тем, что оставляют зрителю надежду, — рассуждает актер Михаил Горевой, сыгравший в новелле «Шум за стеной». — Мне наш «Хронос» напомнил британский сериал «Черное зеркало». Когда смотришь тот проект, видишь, что он отлично сделан, это великолепная кинематография, но в финале ощущаешь тоску и безысходность. У нас же есть свет в конце тоннеля, желание жить.

Открывающей новеллой в «Хроносе» стала «Поломка на линии», где персонаж Дмитрия Ендальцева размышляет над тем, стоит ли ему вмешиваться в ход времени. Кстати, некоторые артисты планируют продолжать участвовать в будущих экранизациях. Так, продюсеры сообщили, что предложат Ендальцеву стать режиссером одной из новелл.

— По-моему, в свое время я полюбил читать благодаря «Мифам Древней Греции» и текстам Кира Булычева, — вспоминает Дмитрий. — Этому автору я бесконечно предан, потому что его творчество воспитывало меня морально, нравственно, этически. Через его произведения я полюбил мир фантастики и обожаю его до сих пор.

Давайте же посмотрим на альманах «Хронос» со стороны, а не изнутри. Прежде всего стоит сказать, что этот фильм доказывает — хороший сценарий служит залогом того, что картина получится интересной. За сюжетом каждой новеллы любопытно наблюдать, а герои вызывают уважение. Кроме того, хочется найти связь между разделенными историями, и кажется, это возможно. Важно предупредить, что одной из ниточек, связующей новеллы, является Великая Отечественная война. Правда, она останется как бы за кадром, но мощно и живо влияет на героев и их поступки.

Другой момент заключается в том, что зрителям, которые идут на «Хронос», стоит настраиваться не на фантастический аттракцион и зрелищное развлечение, а на созерцание и размышления. Эта фантастика интеллектуальная, вдумчивая и спокойная, хоть и со множеством внутренних дилемм, которые предстоит решить персонажам. Так, вся центральная новелла строится на телефонном разговоре персонажа Сергея Пускепалиса с неожиданным собеседником, следить за которым по-настоящему захватывающе.

Меняется и ощущение от картинки на экране — от яркого будущего, через контрастное настоящее в нежное прошлое. В целом на «Хронос» в кинотеатры можно идти семьей — с большой вероятностью картина понравится и людям преклонного возраста, и молодым, и детям. Не стоит идти тем, кто не воспринимает советскую фантастику и не хочет задумываться о жизни.

ДОСЬЕ

Кир Булычев — это псевдоним Игоря Можейко, фантаста, драматурга, доктора исторических наук. Родился 18 октября 1934 года в Москве. Окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза (сейчас МГЛУ), аспирантуру Института востоковедения АН СССР (сейчас ИВ РАН). По его текстам сняли «Гостью из будущего», «Тайну третьей планеты» и другое.