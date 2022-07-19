Хаменеи: НАТО начало бы войну с Россией из-за Крыма, если бы не Украина

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Североатлантический альянс (НАТО) развязал бы с Россией войну из-за Крыма, если бы его не остановили на Украине. Такое мнение высказал духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Тегеране.

— Если дорога для НАТО открыта, то оно не видит границ. Если бы альянс не остановили на Украине, то через некоторое время он начал бы войну под предлогом Крыма, — заявил он.

Хаменеи также призвал к бдительности при любом контакте со странами НАТО, передает ТАСС.

Путин прибыл в Тегеран специально для встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как ожидается, президенты стран обсудили вопросы сотрудничества, а также международную проблематику.

Тройственный формат сотрудничества России, Ирана и Турции предполагает укрепление политического сотрудничества, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» политолог-востоковед Елена Супонина.

По ее словам, государства пытаются проводить товарный обмен в местных валютах для обхода западных санкций. Более того, Тегеран уже давно предлагает Москве обходить их.