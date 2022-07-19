Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Хаменеи: НАТО начало бы войну с Россией из-за Крыма, если бы не Украина

Евгений Белоусов
В мире
Хаменеи: НАТО начало бы войну с Россией из-за Крыма, если бы не Украина
Фото: flickr/nato

Североатлантический альянс (НАТО) развязал бы с Россией войну из-за Крыма, если бы его не остановили на Украине. Такое мнение высказал духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Тегеране.

— Если дорога для НАТО открыта, то оно не видит границ. Если бы альянс не остановили на Украине, то через некоторое время он начал бы войну под предлогом Крыма, — заявил он.

Хаменеи также призвал к бдительности при любом контакте со странами НАТО, передает ТАСС.

Путин прибыл в Тегеран специально для встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как ожидается, президенты стран обсудили вопросы сотрудничества, а также международную проблематику.

Тройственный формат сотрудничества России, Ирана и Турции предполагает укрепление политического сотрудничества, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» политолог-востоковед Елена Супонина.

По ее словам, государства пытаются проводить товарный обмен в местных валютах для обхода западных санкций. Более того, Тегеран уже давно предлагает Москве обходить их.

Украина Иран Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте