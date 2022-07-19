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Столичных водителей предупредили об опасной ситуации на дорогах из-за дождя в среду

Лейла Алиева

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Столичных водителей предупредили об опасной ситуации на дорогах из-за дождя в среду
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичным автомобилистам рекомендовали быть внимательными за рулем из-за дождя и гроз, которые ожидаются в городе в среду, 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Завтра в течение дня ожидается дождь, местами гроза. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Автомобилистам напомнили о том, что нужно быть более внимательными на дорогах в такую погоду, а также не отвлекаться на гаджеты, избегать резких маневров и не парковать транспорт рядом с шаткими конструкциями и под деревьями.

До этого МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой 20 июля. Так, с утра 20 июля и до конца дня в столице ожидается дождь, гроза и шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в предстоящие выходные в столицу вернется теплая погода, а столбики термометров покажут плюс 29 градусов. При этом в среду и четверг, 20 и 21 июля, сохранится прохладная и дождливая погода.

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