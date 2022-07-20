Ушаков рассказал о возможности поездки Путина на саммит G20

Фото: Администрация президента РФ

Помощник президента России Юрий Ушаков в среду, 20 июля, заявил журналистам, что решение о формате участия России в саммите «Большой двадцатки» на острове Бали в Индонезии будет принято непосредственно перед поездкой российской делегации.

Отвечая на вопрос, поедет ли глава государства Владимир Путин на саммит G20 и будет ли это участие очным, Ушаков заметил, что приглашение на данный момент есть, ответ на него был положительным, пишет РИА Новости.

— Решение будет принято непосредственно перед поездкой, — заметил помощник российского лидера.

Накануне появилась информация, что на министерской встрече G20 на острове Бали в Индонезии на двусторонние встречи с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме участниц G7. Об этом заявила посол России в азиатской стране Людмила Воробьева.

Она отметила, что страны — члены «двадцатки», которые не входят в «семерку», готовы «слушать и услышать» российскую позицию. По словам Воробьевой, обстановка на встрече была «напряженная, но без эксцессов».