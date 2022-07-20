Производственное здание загорелось на улице Большие Каменщики в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В здании по адресу: улица Большие Каменщики, 9сВ, в ночь на среду, 20 июля, произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» рассказали источники в экстренных службах столицы.

По предварительной информации, площадь возгорания составляет порядка 350 квадратных метров, горит крыша здания. Пожару присвоен ранг 1-БИС. Горит оштукатуренный обрешетник кровли, спасатели вскрывают крышу здания.

Известно, что внутри постройки находятся мелкие производства: выпечка, сыроварня и швейное производство.

В минувший понедельник, 18 июля, сотрудники пожарной службы ликвидировали пожар в автосервисе в поселке Марьино. По данным ведомства, ночью на пост МЧС поступило сообщение о возникшем пожаре на втором этаже и кровле автосервиса, расположенного на улице Кнутовской, владение 1. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.