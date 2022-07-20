Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Производственное здание загорелось на улице Большие Каменщики в Москве

Егор Провоторов
Происшествия
Производственное здание загорелось на улице Большие Каменщики в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В здании по адресу: улица Большие Каменщики, 9сВ, в ночь на среду, 20 июля, произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» рассказали источники в экстренных службах столицы.

По предварительной информации, площадь возгорания составляет порядка 350 квадратных метров, горит крыша здания. Пожару присвоен ранг 1-БИС. Горит оштукатуренный обрешетник кровли, спасатели вскрывают крышу здания.

Известно, что внутри постройки находятся мелкие производства: выпечка, сыроварня и швейное производство.

В минувший понедельник, 18 июля, сотрудники пожарной службы ликвидировали пожар в автосервисе в поселке Марьино. По данным ведомства, ночью на пост МЧС поступило сообщение о возникшем пожаре на втором этаже и кровле автосервиса, расположенного на улице Кнутовской, владение 1. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Производство Москва Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте