Немецкий генерал указал на неисчерпаемость российских ресурсов

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Генерал-лейтенант Бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис признал, что Россия располагает почти неисчерпаемыми ресурсами и предостерег от недооценки российской армии. Такое мнение немецкий военачальник выразил во вторник, 19 июля, в интервью газете Handelsblatt.

— Это война на изматывание и истощение, которая ставит вопрос о том, как долго Украина сможет продержаться, — заметил Маис, уточнив, что так можно говорить не только о материально-техническом обеспечении, но и о кадрах.

В то же самое время генерал подчеркнул, что российские вооруженные силы получат большой опыт в ходе конфликта на территории Украины и будут боеспособнее, пишет ТАСС.

Что касается оснащения Бундесвера, военачальник выразил надежду на то, что серьезные недостатки в немецких сухопутных войсках должны быть устранены в течение 5-8 лет. Поэтому Маис испытывает оптимизм насчет положения немецкой армии.

Накануне появилась информация, что в Бундесвере осталось лишь немного вооружений, которые можно было бы передать Украине как военную помощь.