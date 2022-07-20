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Утверждения о том, что РФ намеревается «аннексировать украинские территории», в корне ложные. Россия возвращает мир на освобожденные территории Украины и создает условия для нормальной жизни и равноправия, сообщили в посольстве РФ в США в среду, 20 июня.

— Утверждения о захватническом характере российской военной спецоперации в корне ложны. Мы возвращаем мир на освобожденные территории, создаем условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности. На оказание помощи пострадавшим населенным пунктам поднялась вся страна, — говорится в сообщении диппредставительства.

Речь идет о федеральных органах власти, регионах, общественных организациях и неравнодушных граждан. На освобожденных территориях Украины идет восстановление инфраструктуры, жилья, дорог и соцобъектов, не прекращаются поставки гуманитарной помощи.

В российском посольстве подчеркнули, что все вышеперечисленное никак не относится к слову «аннексия», но лишь в очередной раз доказывает стремление Штатов «раскочегаривать» конфликт как можно дольше и нанести наибольший урон РФ.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты уже ввели и продолжают вводить ограничительные меры в отношении России, так что угроза «новых санкций» при вхождении районов Украины в состав РФ «цели не достигла».