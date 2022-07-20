Педагоги рассказали о роли шахмат в развитии ребенка

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

20 июля отмечается Международный день шахмат. Начинать знакомство с настольной игрой лучше всего с детства, чтобы развить логическое мышление, воображение и усидчивость. Такое мнение выразили специалисты.

Мастер спорта Международной шахматной федерации и руководитель клуба «Шахматное королевство» Наталья Фризюк рассказала, что занятия шахматами помогают ребенку подготовиться к школе, программируя на легкое обучение. По ее словам, начать можно с четырех лет, так как в этом возрасте ребенок способен усваивать и отрабатывать материал. А с пяти лет подготовленные дети могут даже участвовать в соревнованиях.

Тренер-преподаватель по шахматам Игорь Гришаев уверен, что детей нужно настраивать не на победы в чемпионатах, а учить их быть зрителями. По его мнению, важно, чтобы ребенок точно понимал, что происходит на доске.

— Шахматы дают возможность ребенку самореализоваться, интеллектуально развивают, учат логически мыслить. Это настоящая гимнастика для мозга. Развивается внимание: шахматист должен все время следить, чтобы его фигура была под защитой. Отличная память нужна, чтобы запомнить, как ходят фигуры. Воображение помогает выбрать несколько вариантов ведения партии. Усидчивость нужна, чтобы напряженно думать в течение нескольких часов, — резюмировала преподаватель шахматной студии библиотеки 121 Станислава Катаевская. Ее слова приведены на официальном сайте мэра Москвы.

18 июля москвичам рассказали о местах, где можно научиться игре в шахматы.