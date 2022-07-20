Москвичей предупредили об ухудшении погоды 20 июля

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Утром в среду, 20 июля, и до конца дня в столице ожидается ухудшение погодных условий: дождь, гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду. Об этом накануне, 19 июля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— По прогнозам синоптиков, завтра утром и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Жителей столицы призвали сохранять внимательность, находясь на улице, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого стало известно, что столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Москвичам пообещали облачную погоду с прояснениями, временами дождь, возможна гроза.

Кроме того, в пресс-службе столичного ГУ МЧС России сообщили, что в Москве в среду, 20 июля, ожидаются дождь, местами гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду. В ведомстве рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от едущих впереди машин. При этом пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.