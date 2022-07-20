Шойгу дал указание группировке войск «Запад» оперативнее сбивать беспилотники ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Запад», которая принимает участие в специальной военной операции на территории Украины. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск (сил) «Запад», участвующую в специальной военной операции на Украине, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что министр прослушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого. В нем он рассказал о текущей обстановке и ходе выполнения задач, поставленных для их зоны ответственности.

По окончании доклада Шойгу отдал указания, в соответствии с которыми бойцам следует повысить оперативность уничтожения беспилотников Украины, находящихся над приграничными с Россией районами. Кроме того, российским военным следует приступить к жесткому пресечению обстрелов жилых кварталов освобожденных населенных пунктов со стороны Украины, передает РИА Новости.

До этого Сергей Шойгу дал указания командующему группировкой «Восток» на приоритетное поражение позиций противника. Уточняется, что речь идет о точках, откуда происходит обстрел населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик, осуществляются поджоги полей с пшеницей и хранилищ с зерновыми.