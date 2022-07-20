Il Fatto Quotidiano: Российская экономика оказалась сильнее, чем думал Запад

Фото: МИД РФ

Экономика России оказалась намного сильнее, чем представлял себе Запад. Об этом сообщило итальянское агентство Il Fatto Quotidiano.

В материале отмечается, что сильной стороной российской экономики является ее промышленность, сырьевой сектор и сельское хозяйство — эти сферы составляют значительную часть ВВП. В то же время сфера услуг в РФ играет меньшую роль по сравнению с другими государствами и развивается в основном внутри страны.

Макроэкономические показатели России тоже высокие. Москва благодаря экспорту нефти и газа закончила 2021 год с активным торговым балансом, а также накопила валютные резервы на 630 миллиардов долларов, что в 1,7 раз выше уровня импорта товаров и услуг.

Помимо этого, Россия является нетто-кредитором на международном рынке, что означает, что РФ меньше нуждается в других странах, чем они в ней. Так, даже в условиях санкций торговый баланс Москвы остается активным, а рост цен на нефть и газ гарантирует большие налоговые поступления.

В итальянском агентстве резюмировали, что Евросоюз был наивен, рассчитывая на изоляцию России без тяжелых последствий для себя, передает РИА Новости.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции наносят ущерб самим западным странам, что выливается в том числе в рост цен на нефть и продовольственный кризис.