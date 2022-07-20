Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Около четырех тысяч рабочих мест появится на месте бывшей промзоны «Прожектор»

Лейла Алиева
Город
Около четырех тысяч рабочих мест появится на месте бывшей промзоны «Прожектор»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

На территории бывшей промзоны «Прожектор» появится почти четыре тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 19 июля.

— Комплексному развитию подлежат три участка бывшей промышленной зоны «Прожектор» общей площадью 38 гектаров. Они находятся неподалеку от Измайловского парка в пешей доступности от станций «Шоссе Энтузиастов» и «Перово» Калининской линии Московского метрополитена, — рассказал он.

В настоящее время на месте бывшей промзоны расположены склады и автосервисы. Развитием территории займутся собственники, город и инвесторы, которых могут привлечь по результатам торгов.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман добавил, что в рамках проекта специалисты построят более 525 тысяч квадратных метров недвижимости. Так, появятся поликлиника, детский сад, школа, учреждение дополнительного образования и физкультурно-оздоровительный комплекс, а также общежитие и гостиница в составе фешен-кластера.

Кроме того, бывшую промзону «Квартал 25а Черемушки» преобразуют по проекту «Индустриальные кварталы». При этом появится более 200 новых рабочих мест.

Работа Владимир Ефимов Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте