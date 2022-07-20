Около четырех тысяч рабочих мест появится на месте бывшей промзоны «Прожектор»

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На территории бывшей промзоны «Прожектор» появится почти четыре тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 19 июля.

— Комплексному развитию подлежат три участка бывшей промышленной зоны «Прожектор» общей площадью 38 гектаров. Они находятся неподалеку от Измайловского парка в пешей доступности от станций «Шоссе Энтузиастов» и «Перово» Калининской линии Московского метрополитена, — рассказал он.

В настоящее время на месте бывшей промзоны расположены склады и автосервисы. Развитием территории займутся собственники, город и инвесторы, которых могут привлечь по результатам торгов.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман добавил, что в рамках проекта специалисты построят более 525 тысяч квадратных метров недвижимости. Так, появятся поликлиника, детский сад, школа, учреждение дополнительного образования и физкультурно-оздоровительный комплекс, а также общежитие и гостиница в составе фешен-кластера.

Кроме того, бывшую промзону «Квартал 25а Черемушки» преобразуют по проекту «Индустриальные кварталы». При этом появится более 200 новых рабочих мест.