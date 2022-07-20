Около четырех тысяч рабочих мест появится на месте бывшей промзоны «Прожектор»
На территории бывшей промзоны «Прожектор» появится почти четыре тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 19 июля.
— Комплексному развитию подлежат три участка бывшей промышленной зоны «Прожектор» общей площадью 38 гектаров. Они находятся неподалеку от Измайловского парка в пешей доступности от станций «Шоссе Энтузиастов» и «Перово» Калининской линии Московского метрополитена, — рассказал он.
В настоящее время на месте бывшей промзоны расположены склады и автосервисы. Развитием территории займутся собственники, город и инвесторы, которых могут привлечь по результатам торгов.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман добавил, что в рамках проекта специалисты построят более 525 тысяч квадратных метров недвижимости. Так, появятся поликлиника, детский сад, школа, учреждение дополнительного образования и физкультурно-оздоровительный комплекс, а также общежитие и гостиница в составе фешен-кластера.
Кроме того, бывшую промзону «Квартал 25а Черемушки» преобразуют по проекту «Индустриальные кварталы». При этом появится более 200 новых рабочих мест.