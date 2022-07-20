Сергунина: В Москве открыли Центр управления городской аэромобильностью

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московский инновационный кластер (МИК) и фонд «Сколково» создали Центр управления городской аэромобильностью (ЦУГАМ), который станет оператором зоны для тестирования беспилотных авиационных систем. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина во вторник, 19 июля.

— Беспилотные авиасистемы остаются одной из самых перспективных технологий для мегаполисов. Их можно использовать в разных сферах, вплоть до перевозки грузов и пассажиров. Создание и тестирование средств городской аэромобильности помогут Москве занять лидирующие позиции в этом сегменте, — рассказала она.

В центре будет производиться отбор участников, допуск пилотов и летательных аппаратов, обеспечение безопасности, а также контроль за техническим состоянием оборудования и квалификацией персонала. При этом зона тестирования будет расположена в инновационном центре «Сколково», а полеты беспилотных воздушных судов будут возможны на высоте до ста метров.

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, в новом центре будут осуществляться все функции по обеспечению полетов на территории инновационного центра «Сколково».

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, на сегодняшний день уже идет строительство около 80 тысяч квадратных метров площадей для реализации проекта беспилотного транспорта.