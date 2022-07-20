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Водителей предупредили о затруднении движения в Москве из-за погоды

Александр Афонин

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Погода в Москве
Город
Водителей предупредили о затруднении движения в Москве из-за погоды
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В столице ожидается дождь с грозой до конца дня. В связи с этим на некоторых участках дорог могут возникнуть затруднения движения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в среду, 20 июля.

— По прогнозам синоптиков, до конца дня в городе будет дождь с сильным ветром. Сейчас на дорогах четыре балла. Сильно затруднено движение в сторону центра на Ленинградском шоссе, улице Профсоюзной и шоссе Энтузиастов, — говорится в сообщении.

Жителей столицы призвали в час пик пользоваться общественным транспортом для передвижения по городу. По данным ведомства, он продолжает работу в штатном режиме, что позволит сэкономить время в дороге.

Кроме того, водителям порекомендовали соблюдать скоростной режим, держать дистанцию на дорогах и не отвлекаться на гаджеты. Кроме того, не рекомендуется парковать транспортные средства у шатких конструкций и под деревьями, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Москвичам пообещали облачную погоду с прояснениями, временами дождь, возможна гроза.

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