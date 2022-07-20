В Роскачестве рассказали о традиционных методах российского виноделия

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На данный момент российское виноделие переживает период бурного развития. Однако специалисты продолжают использовать собственные традиции ремесла. Об этом в среду, 20 июля, сообщили эксперты «Винного гида России» Роскачества.

Одним из ключевых элементов вина являются дрожжи. Сегодня из-за санкций и ограничения поставок ремесло имеет определенные проблемы с сырьем. Однако многие производители используют дрожжи российского производства.

Отмечается, что для работы с дрожжами необходимы специальное оборудование и высококвалифицированные рабочие. Проблема может быть решена при применении зарубежного сырья — для каждого сорта вина существуют свои дрожжи. Это позволяет отказаться от труднодоступных оборудований и специалистов.

Однако закупка импортных дрожжей в масштабах производства — недешевое решение. В связи с этим в России имеется собственный метод производства. Он более конкурентоспособный и дешевый. Так, из одного миллилитра раствора может получиться до 90 миллионов дрожжевых клеток, которых достаточно для производства полутора десятков тысяч бутылок шампанского.

До этого ученые назвали дозу алкоголя, нарушающую когнитивные функции мозга.