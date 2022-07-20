Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Роскачестве рассказали о традиционных методах российского виноделия

Александр Афонин
Общество
В Роскачестве рассказали о традиционных методах российского виноделия
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

На данный момент российское виноделие переживает период бурного развития. Однако специалисты продолжают использовать собственные традиции ремесла. Об этом в среду, 20 июля, сообщили эксперты «Винного гида России» Роскачества.

Одним из ключевых элементов вина являются дрожжи. Сегодня из-за санкций и ограничения поставок ремесло имеет определенные проблемы с сырьем. Однако многие производители используют дрожжи российского производства.

Отмечается, что для работы с дрожжами необходимы специальное оборудование и высококвалифицированные рабочие. Проблема может быть решена при применении зарубежного сырья — для каждого сорта вина существуют свои дрожжи. Это позволяет отказаться от труднодоступных оборудований и специалистов.

Однако закупка импортных дрожжей в масштабах производства — недешевое решение. В связи с этим в России имеется собственный метод производства. Он более конкурентоспособный и дешевый. Так, из одного миллилитра раствора может получиться до 90 миллионов дрожжевых клеток, которых достаточно для производства полутора десятков тысяч бутылок шампанского.

До этого ученые назвали дозу алкоголя, нарушающую когнитивные функции мозга.

Производство Россия Вино
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте