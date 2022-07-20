Финансист сообщил, что в России могут появиться государственные криптовалюты

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Будущее цифрового крипторынка находится в плоскости государственных криптовалют. Цифровые активы в России могут легализовать, у такого развития событий есть значительные шансы. Такое мнение высказал международный финансовый консультант Василий Еременко.

По мнению эксперта, будущее крипторынка находится в плоскости государственных криптовалют. Могут появиться цифровой рубль, юань, евро.

При этом он отметил, что на сегодняшний день по этому вопросу нет единой позиции.

— Центральный банк выступает жестко против всяких цифровых активов, а правительство считает, что эту волну нужно оседлать. Я считаю, что есть достаточно большой шанс, который дает нам основания полагать, что все-таки цифровые активы будут легализованы на территории России, — отметил Еременко в комментарии РИАМО.

До этого Василий Еременко рассказал об основных рисках использования криптовалют. По словам эксперта, из-за кризиса полупроводников крипторынок находится под сильным давлением.