Выставка об истории городской моды пройдет в Государственном историческом музее

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Государственный исторический музей представит выставку об истории городской моды в России. Об этом сообщили в пресс-службе музея в среду, 20 июля.

Выставка откроется 20 сентября. Она будет состоять из шести тематических зон, где будут представлены детали гардероба: «Вокзал», «Деловая улица», «Салон красоты», «Витрина», «Театральный разъезд», «Парк».

— Экспозиция объединит предметы из коллекции Исторического музея, частных собраний и архивов российских дизайнеров — перед посетителем будут воссозданы характерные образы модных горожанок разных эпох, — говорится в сообщении.

Гости увидят наряды модниц начала ХХ века, а также одежду, которая была популярна после революции. Организаторы отмечают, что большое внимание на выставке будет уделено образам женского городского стиля в XXI веке.

До этого стало известно, что до 7 августа продлили выставку «Между землей и небом» в Пушкинском музее, приуроченную к 85-летию со дня рождения художника Эдуарда Штейнберга.