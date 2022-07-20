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Музей Транспорта Москвы объявил о запуске проекта «Привет, Москва!»

Александр Афонин
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Музей Транспорта Москвы объявил о запуске проекта «Привет, Москва!»
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
хлебзавод Карта всех событий

Музей Транспорта Москвы объявил о перезапуске проекта «Привет, Москва!» в новом формате. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в среду, 20 июля.

— Герой этого сезона — автобус ЛиАЗ-677М 1980 года. Он станет местом проведения публичных выступлений, мастер-классов и лекций и свяжет историю города, транспорта и местных жителей, — говорится в сообщении.

Программа мероприятий стартует 23 июля в общественном пространстве «Хлебзавод». В рамках события москвичи смогут узнать историю Бутырского района. Организатор подготовил ряд мини-интервью с жителями, которые расскажут о своей жизни. Отмечается, что для участия необходима предварительная регистрация на сайте музея, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что Государственный исторический музей представит выставку об истории городской моды в России. Она будет состоять из шести тематических зон, где будут представлены детали гардероба: «Вокзал», «Деловая улица», «Салон красоты», «Витрина», «Театральный разъезд», «Парк».

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