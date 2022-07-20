Baijiahao: Один звонок Путина способен уничтожить половину США

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Одна ракета новейшего ракетного комплекса «Сармат» способна уничтожить половину США. К такому выводу пришли китайские военные эксперты, передает издание Baijiahao.

— Россия недавно представила боевую систему, которая одним ударом способна стереть с лица земли половину территории США. В ближайшие десять лет в этого оружия не будет у конкурентов. <...> После применения «Сармата» половина территории США будет парализована, — считают аналитики КНР.

«Сармат» сконструирован для замены в ВС РФ межконтинентальных баллистических ракет «Воевода» и обладает гораздо более продвинутыми характеристиками и применяемыми технологиями. Ракетная система может нести более 10 ядерных боеголовок, что позволяет поражать несколько целей за один удар.

При этом президент РФ Владимир Путин недавно заявил, что «Сармат» до конца года будет развернут в российских войсках. В Baijiahao отметили, что Россия рассматривает «Сармат» исключительно как оружие контрудара, передает «ПолитРоссия».

Кроме того, в России разрабатывается гиперзвуковая ракета «Змеевик», предназначенная в первую очередь для поражения авианосцев противника. Между тем в арсенале нашей армии уже есть оружие с гиперзвуковым оснащением, не имеющее аналогов в мире. Об особенностях вооружения этого типа «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.