Советы ветеранов безвомездно получили от Москвы 16 помещений для работы
Город безвозмездно передал 16 помещений для организации работы советов ветеранов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
— За шесть месяцев этого года для организации работы с ветеранами Департамент городского имущества подобрал и безвозмездно передал 16 объектов нежилого фонда. Помещения общей площадью 1,1 тысячи квадратных метров выделены в шести административных округах столицы, — рассказал Гаман.
Глава департамента добавил, что благодаря этому советы ветеранов получили штаб-квартиры. В основном они располагаются в жилых домах, что делает их доступными и для пожилых людей, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.
До этого стало известно, что предприниматели смогут арендовать у города помещения для ведения бизнеса в семи округах Москвы.
Кроме того, 18 июля в городе выставили на торги более 80 машино-мест в районе Куркино. Они находятся на подземной отапливаемой парковке по адресу Соколово-Мещерская улица, дом 14.