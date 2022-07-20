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Советы ветеранов безвомездно получили от Москвы 16 помещений для работы

Елена Самойлова
Город
Советы ветеранов безвомездно получили от Москвы 16 помещений для работы
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Город безвозмездно передал 16 помещений для организации работы советов ветеранов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— За шесть месяцев этого года для организации работы с ветеранами Департамент городского имущества подобрал и безвозмездно передал 16 объектов нежилого фонда. Помещения общей площадью 1,1 тысячи квадратных метров выделены в шести административных округах столицы, — рассказал Гаман.

Глава департамента добавил, что благодаря этому советы ветеранов получили штаб-квартиры. В основном они располагаются в жилых домах, что делает их доступными и для пожилых людей, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что предприниматели смогут арендовать у города помещения для ведения бизнеса в семи округах Москвы.

Кроме того, 18 июля в городе выставили на торги более 80 машино-мест в районе Куркино. Они находятся на подземной отапливаемой парковке по адресу Соколово-Мещерская улица, дом 14.

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