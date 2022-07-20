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Летняя программа для детей появилась в кинотеатре «Поклонка» Музея Победы

Александр Афонин
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Летняя программа для детей появилась в кинотеатре «Поклонка» Музея Победы
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы стартовала специальная программа для маленьких гостей «Поклонка — детям». Об этом сообщили в пресс-службе музея в среду, 20 июля.

— Мы запустили новую программу для юных зрителей, позволяющую им весело и интересно провести несколько часов в нашем кинотеатре. Уверен, такая услуга будет востребована, особенно сейчас, во время летних каникул, — сказал директор Музея Победы Александр Школьник.

Программа рассчитана на детей от 6 до 10 лет. Для них подготовили новинки кинопроката, костюмированные фотосессии и многое другое. Отмечается, что в рамках занятий рядом с детьми будут присутствовать опытные вожатые.

Накануне сообщалось, что в Музее Победы откроется выставка в честь 125-летия со дня рождения маршала Василия Соколовского. В экспозиции будет представлено свыше 20 экспонатов, среди которых личные вещи Соколовского — мундир 1943 года с погонами, несессер с принадлежностями, очки, бритвенный набор, а также полевой фонарь производства США 1940-х годов.

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