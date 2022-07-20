Акция День чтения вслух «Живая классика» состоится 23 июля в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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В столице 23 июля состоится первый Всероссийский День чтения вслух «Живая классика». Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

— Один день. 15 регионов. Всеобщая любовь к литературе! Акция первый Всероссийский День чтения вслух «Живая классика», которая пройдет 23 июля в Москве, а также более чем в 30 городах России, — говорится в сообщении.

Главной площадкой мероприятия станет библиотека-читальня имени И. С. Тургенева. В сквере учреждения пройдет встреча с известными творческими деятелями культуры, которые расскажут гостям о значимых литературных произведениях и самых актуальных новинках.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо выбрать любимое произведение и выступить на сцене. Отмечается, что выступление не должно превышать пяти минут. Наиболее отличившиеся москвичи получат памятные подарки. Регистрация состоится на площадке.

До этого сообщалось, что с 22 июля в центре города стартует фестиваль «Цветочный джем». Он продолжит цикл городских уличных мероприятий «Московские сезоны».