Бесплатные концерты и спектакли пройдут на столичных заводах

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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Бесплатные спектакли и концерты пройдут на площадках столичных промышленных предприятий в рамках нового формата «Моспром вдохновляет» проекта «Открой#Моспром». Об этом в среду, 20 июля, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— В этом году в рамках нового направления проекта «Открой#Моспром» на промышленных предприятиях города покажут несколько театральных постановок. Также там состоятся два концерта с участием российских артистов. Бесплатные культурные мероприятия проведут в августе на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» и Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), — рассказал глава ведомства, отметив, что предприятия, предположительно, посетят свыше четырех тысяч человек.

Так, идет регистрация на концерт, который состоится 6 августа на территории технополиса «Москва». В нем примут участие артисты Юрий Башмет и Игорь Бутман, которые исполнят классические хиты и известные отечественные и зарубежные композиции в джазовой обработке.

Еще один концерт пройдет 28 августа на территории МНПЗ. Перед зрителями выступит народный артист РФ Евгений Миронов, который прочтет письма Винсента Ван Гога брату Тео под музыкальное сопровождение в исполнении ансамбля «Солисты Москвы» и Юрия Башмета.

Кроме того, на территории технополиса «Москва» 13, 14, 20 и 21 августа пройдут спектакли, в том числе постановки «Игроки» и «Двое на качелях». Желающие получить бесплатный билет могут пройти онлайн-квиз из восьми вопросов о столичной промышленности. Приз можно получить за шесть и более правильных ответов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что москвичи помогут составить культурную программу в честь Дня города. Соответствующее голосование стартовало в проекте «Активный гражданин».