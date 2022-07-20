Диетолог Гинзбург назвал опасные продукты для женщин старше 40 лет

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Женщинам старше 40 лет не рекомендуется употреблять торты и пирожные, так как это может негативно отразиться на состоянии их здоровья. Об этом предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, особую опасность кондитерские изделия представляют для женщин с абдоминальным ожирением. Также диетолог советует исключить эти продукты из рациона детей и мужчин старше 50 лет, а также пациентов с гипертонической болезнью или атеросклерозом.

— И понятно, что торт не надо есть тем, у кого сахарный диабет, — подчеркнул врач.

Гинзбург отметил, что в тортах и пирожных содержатся вещества, которые способствуют развитию возрастных заболеваний. Злоупотребление ими грозит развитием диабета, атеросклероза и ожирения, передает Ura.ru.

До этого диетолог Елена Тихомирова назвала шампиньоны или другие грибы идеальным продуктом для позднего перекуса из-за их небольшой калорийности. По ее словам, обжаренная на сковороде порция в виде 200 или 300 граммов грибов позволит утолить голод, не опасаясь за объем талии.