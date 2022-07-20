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Путин согласился возглавить набсовет российского движения детей и молодежи

Георгий Соланович
Общество
Путин согласился возглавить набсовет российского движения детей и молодежи
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин в среду, 20 июля, во время общения с одним из финалистов конкурса «Большая перемена» дал свое согласие занять пост главы наблюдательного совета нового российского движения детей и молодежи.

— Предложение твое (возглавить набсовет — прим. «ВМ») с удовольствием принимаю. Надеюсь, что это общение наше с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения, — цитирует Путина ТАСС.

В четверг, 19 мая, в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается учредить в России движение детей и молодежи «Большая перемена». Его целями выделяется: содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации молодого поколения, участие в воспитании, их профессиональной ориентации и организации досуга.

Также глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила расширить список целей, для которых можно применять материнский капитал. Помимо этого, парламентарий считает, что подобные средства необходимо выдавать наличными.

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