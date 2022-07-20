Москвичам напомнили о продлении абонемента на парковки на август

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Жители столицы до 26 июля могут продлить действующие абонементы на парковки со шлагбаумом на август. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в среду, 20 июля.

— Не забудьте продлить действующие абонементы на парковки со шлагбаумом на август. Вы можете сделать это до 26 июля включительно — с 27-го числа свободные места поступят в продажу, — говорится в сообщении.

Продлить абонемент можно на сайте Московского паркинга. Для этого необходимо зайти в раздел «Абонементные плоскостные парковки». Отмечается, что с помощью абонемента водителю гарантируется свободное место на стоянке. Она может быть расположена как у дома, так и у работы.

Кроме того, в этом же разделе можно приобрести новый абонемент. Доступ будет открыт до 10 августа. Оформить его можно на карту «Тройка», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

30 июня сообщалось, что количество парковок на карте «Московского паркинга» увеличится. Также водители смогут легко находить бесплатные или платные парковки и заранее составлять маршруты.