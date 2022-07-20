Мошенник выманил у женщины более миллиона рублей на якобы дорогое лечение

Фото: Пресс-служба Госдумы

В столичном районе Можайский полицейские задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Об этом в среду, 20 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве

По данным ведомства, аферист вступил в беседу с незнакомой для себя женщиной. Во время диалога он представился ее знакомым, которому срочно нужны деньги в связи с серьезным заболеванием. Введенная в заблуждение женщина перевела злоумышленнику 530 тысяч рублей. После чего ее сын лично передал аферисту еще 600 тысяч рублей, не догадываясь о мошенничестве. Однако затем мужчина перестал выходить на связь с женщиной. Поняв, что ее обманули, она решила обратиться в полицию.

Вскоре мошенника задержали, однако денежных средств при нем уже было, поскольку он успел их сбыть. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Накануне на юго-востоке Москвы была задержана женщина, подозреваемая в хищении миллиона рублей у пенсионерки. Так, в ходе разговора она заявила, что на родственника пенсионера наведена порча, которую необходимо снять. Поверив, пенсионерка согласилась провести обряд. Для снятия порчи гадалка попросила пенсионерку положить в пакет золотые украшения и миллион рублей.