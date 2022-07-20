«Стал нашим ангелом»: Успенская рассказала, кто помог ей помириться с дочерью

Фото: Youtube / Между нами

Певица Любовь Успенская рассказала, кто сыграл роль в ее примирении с дочерью Татьяной Плаксиной, с которой они несколько лет были в ссоре.

По ее словам, в Палм-Спрингс Плаксина жила вместе с давним приятелем певицы Казимиром, который присматривал за девушкой.

— Полгода Казимир с ней занимался, полностью заменил ей отца, сделал так, чтобы Таня поверила, что я ее прощу. Короче, этот человек стал нашим ангелом, — рассказала артистка изданию «7Дней».

В настоящее время Успенская и Плаксина демонстрируют, что в их отношениях царят мир и гармония. Они вместе появляются на мероприятиях и публикуют совместные фото.

Напомним, Татьяна Плаксина поссорилась со своей матерью около трех лет назад. Она заявила, что Успенская ее периодически унижала, поэтому она не захотела жить с ней и отправилась в США к отцу.

В мае Успенская стала участницей громкого скандала. По данным СМИ, артистка напала на бульдога соседки Анны Кауфман. Все случилось, когда певица вышла на прогулку с дочерью Татьяной и йоркширским терьером. По словам Кауфман, Успенская побежала за трехмесячным щенком французского бульдога, но, обнаружив там только старую собаку, начала избивать ее рукояткой поводка. После чего она вступила в конфликт с хозяйкой питомца, заявив, что собака чуть не укусила ее за ногу и не загрызла ее терьера.

Позже представляющий интересы Кауфман юрист Александр Добровинский сообщил, что только тюремное заключение Успенской будет удовлетворительным итогом судебной тяжбы между ней и его подзащитной.