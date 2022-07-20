Акция «Зеленая суббота» пройдет 23 июля на севере Москвы

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На севере столицы пройдет акция «Зеленая суббота». Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Мероприятие состоится 23 июля с 11:00 до 15:00 в сквере со стороны улицы Самеда Вургуна в районе Аэропорт. Жители столицы смогут обменяться мебелью, предметами интерьера, посудой и комнатными растениями.

— А кому-то, возможно, повезет сделать уникальные находки и дополнить свой интерьер винтажной мебелью и декором, — отмечается в сообщении комплекса.

Для желающих принять участие в акции есть несколько правил: все вещи должны быть в исправном состоянии и чистыми, также не стоит привозить крупногабаритные предметы.

Это уже четвертная «Зеленая суббота» в текущем году. Предыдущая экологическая акция прошла 25 июня, гости обменивались книгами, настольными играми и детскими игрушками.

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе своего выступления на форуме «Территория смыслов» развенчал популярный миф о плохой экологической ситуации в мегаполисах, заявив, что большие города потребляют меньше всего энергии, меньше влияют на экологию и окружающую среду.