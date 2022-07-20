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В СНБО Украины пообещали «громкие» заявления о медийных людях

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В СНБО Украины пообещали «громкие» заявления о медийных людях
Фото: depositphotos

Украинская разведка вскоре сделает «громкие» заявления о многих публичных людях на Украине, которые пропали с телеэкранов после 24 февраля. Об этом в среду, 20 июля, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

— Вы можете обратить внимание, как исчезли некоторые люди, которые не слезали с экрана телевидения и радиовещания нашей страны. Они куда-то исчезли. И никто не знает, где они находятся, — заявил он.

По словам Данилова, речь идет о политологах, мэрах некоторых городов и многих других. Он добавил, что информация получена благодаря работе контрразведки и данным из социальных сетей, передает РИА Новости.

19 июля Данилов сообщил, что Украина в ближайшее время получит снаряды для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS большей дальности. Так, Киев может получить боеголовки HIMARS с дальностью 300 километров.

В начале июня он заявил, что отступление украинских военных по ряду направлений в Донбассе вовсе не является для страны трагедией. Данилов также отметил, что Россия располагает более мощной артиллерией, из-за чего Украина просто не в состоянии ей ответить.

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