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Специалисты назвали портящий зрение продукт

Антон Махов
Общество
Специалисты назвали портящий зрение продукт
Фото: depositphotos

Чрезмерное потребление соли может вызвать проблемы со зрением вплоть до слепоты. Об этом рассказала врач общей практики Татьяна Захарова.

— Диета с высоким содержанием соли может способствовать образованию катаракты, а также повышать кровяное давление, что может влиять на внутриглазное давление, поскольку приводит к ограничению притока крови к глазам, — пояснила специалист.

Также она рассказала, что это может вызвать любое число состояний, которые можно назвать болезнями глаз. Сюда входит дегенерация желтого пятна, катаракта и прочие проблемы со зрением, подчеркнула врач.

Когда в человеческом организме слишком много натрия, тело отекает, объем крови вырастает, и сердцу приходится работать больше, сообщает «МедикФорум».

Недавно врачи в Балашихе вылечили женщину с передней ишемической нейропатией — инфарктом зрительного нерва. Пациентка начала быстро терять зрение и перестала видеть по сторонам. Так она попала в офтальмологическое отделение Балашихинской областной больницы, где врачи диагностировали у пациентки переднюю ишемическую нейропатию, а также начальную катаракту обоих глаз.

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