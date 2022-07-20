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Мост через Москву-реку от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы почти достроили

Антон Махов
Город
Мост через Москву-реку от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы почти достроили
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
Россия, Москва, Курьяновский бульвар Карта всех событий

Готовность моста через Москву-реку от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы составляет 78 процентов. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

— В настоящее время строители ведут работы по демонтажу специальных вспомогательных сооружений и устройств, а также покраске пролетных строений, — сказал руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

Длина моста составляет 335 метров, на нем будут действовать по четыре полосы движения в каждом направлении. Объект, как уточняется, возводят полунавесным способом.

Металлоконструкции русловой части пролетных строений монтируются в навес грузоподъемными кранами, установленными непосредственно на смонтированной части пролетных строений, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

В проекте «Активный гражданин» стартовало новое голосование из серии «Лето активного гражданина». Участникам предложат выбрать самый красивый мост. Всего в голосовании представлено 11 вариантов ответа: мосты Живописный, Парящий, Крымский, Богдана Хмельницкого, Патриарший и так далее.

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