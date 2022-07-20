«Единая Россия» Москвы направила детям Донбасса более четырех тысяч учебных пособий для первоклассников

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Московское городское отделение партии «Единая Россия» направило в ДНР и ЛНР пять тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе фракции в среду, 20 июля.

— Чуть больше месяца осталось до начала учебного года, и, конечно, вопрос обеспечения школ ДНР учебными пособиями выходит на первый план. К сбору подключились не только партийцы, но и муниципальные депутаты, которые на районном уровне взаимодействуют с жителями по вопросам сбора товаров первой необходимости, а также неравнодушные предприниматели, — рассказала координатор направления «Забота о каждом нуждающемся» народной программы партии «Единая Россия» Инна Святенко.

Так, в ближайшие дни волонтеры доставят в ЛНР и ДНР питьевую воду, художественную литературу для восстановления библиотечного фонда, а также учебные пособия для первоклассников. Одним из предпринимателей, который по личной инициативе приобрел и при поддержке «Единой России» направил для первоклассников ДНР около 4,5 тысячи экземпляров азбуки и прописей, стал Аркадий Теплицкий.

По его словам, главной задачей сейчас является помочь детям, которые живут на освобожденных территориях, войти в школьную жизнь с желанием учиться и познавать. В свою очередь председатель Мосгордумы Алексей Шапошников добавил, что в настоящее время у детей Донбасса должна быть возможность полноценно получать знания и читать литературу. Благодаря данной акции в ДНР пополнятся библиотечные фонды, а дети смогут открыть удивительный книжный мир.

13 июля сообщалось, что члены партии «Единая Россия» собрали более тысячи книг для восстановления библиотечного фонда ДНР и ЛНР. Руководитель волонтерского штаба «Единой России» в Москве Евгения Нифантьева уточнила, что добровольческое движение позволило сплотить многих людей. Всего на площадке Объединенного волонтерского центра «Единой России» в Москве было собрано более 100 тонн грузов.