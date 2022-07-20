Bloomberg: Турция намерена отказаться от доллара при расчетах за энергоносители из России

Фото: МИД РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с Владимиром Путиным возможность оплаты российских энергоносителей в лирах. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источника агентства, обе стороны уже приступили к работе над этим вопросом. Благодаря этой мере Турция сможет сэкономить золотовалютные резервы. Отмечается, что местная валюта будет использоваться не только при оплате энергоресурсов, но и при других платежах. Полученные лиры Москва сможет использовать для закупки товаров в стране-партнере.

В качестве валюты для системы оплаты стороны также рассматривают российский рубль.

Выдвигались предположения, что главы России и Турции коснутся этого вопроса в кулуарах трехсторонней встречи в Тегеране по Сирии. Однако во время итоговой пресс-конференции тема национальной валюты не поднималась.

По данным Bloomberg, в прошлом году положительное сальдо между российской и турецкой стороной составило около 20 миллиардов долларов. В текущем году объем торговли может увеличиться до 50 миллиардов, пишет РИА Новости.

19 июля Путин посетил Тегеран, где совместно с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрахимом Раиси подписал совместное заявление относительно ситуации на территории Сирийской Арабской Республики.