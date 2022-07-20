Выставка посвященная ресторанному делу дореволюционной столицы открылась в Москве

Коллекционер и один из организаторов выставки Наталья Титова держит тарелку с рисунком из ресторана Риш (находился в Петровском пассаже) 1912, и счет из ресторана Золотой Якорь в Сокольниках (1913) / Фото: Сергей Шахиджанян

Россия, Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 2с1 Карта всех событий

Выставка «Эй, ямщик, гони-ка к Яру!», посвященная ресторанному делу дореволюционной столицы, открылась в Москве. Об этом стало известно в среду, 20 июля.

Так, москвичи смогут увидеть, что многие современные мероприятия были и в ресторанах начала ХХ века. Например, кулинарные шоу, где еда готовится на глазах у гостей, имели предшественников в виде «гриль-румов», а также бизнес-ланчи, бары, рестораны на крышах, летние веранды и стендап-шоу.

— В залах, где представлены исключительно подлинники, можно увидеть, каково было разнообразие посуды и приборов в ресторанах Москвы. Спичечницы, соусницы, пашотницы — всего не перечислить! Понять, что за вещь, часто можно лишь прочитав краткую и емкую подпись. Чудом сохранившиеся афиши ресторана Яр красноречиво говорят, что жили люди очень богато, — рассказала коллекционер предметов ресторанного быта Наталья Титова.

Кроме того, на выставке представлены счета, а также жетоны официантов — для убыстрения обслуживания, официант отдавал на кухню не бумажку, а определенный жетон — по окончании рабочего дня он уже сам расплачивался по ним.

Посетить мероприятие могут все желающие бесплатно до 30 сентября.

В Музее Победы открылась выставка в честь 125-летия со дня рождения маршала Василия Соколовского. В экспозиции будет представлено свыше 20 экспонатов, среди которых личные вещи Соколовского — мундир 1943 года с погонами, несессер с принадлежностями, очки, бритвенный набор, а также полевой фонарь производства США 1940-х годов.